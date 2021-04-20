英超｜29歲賴恩美臣暫掌熱刺至季尾 周四首仗迎修咸頓 (18:12)

熱刺昨解僱上任僅17個月的主帥摩連奴，並稱由賴恩美臣負責球隊昨天的操練，今日正式公布由賴恩美臣掌帥至季尾，將領軍出戰餘下6輪聯賽及本月底的英格蘭聯賽盃決賽，成為首個30歲或以下領軍出戰英超的教頭，亦是熱刺隊史最年輕領隊；青年軍教頭基斯鮑維（Chris Powell）及Nigel Gibbs則一同擔任臨時助理主教練。

29歲的賴恩美臣為熱刺青訓產物，自2009年升上一隊後接連被外借，直至2014/15球季才被回收，其後出戰53場英超，至2016年夏天轉投侯城。他在2017年初頭部重創，顱骨骨折，手術後經歷一年復健，終在2018年2月宣告掛靴，隨即加入熱刺教練團。

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for... Posted by Tottenham Hotspur on Tuesday, 20 April 2021

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