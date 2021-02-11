NBA｜高比系列球鞋脫離一剔牌 遺孀研方法延續品牌 (20:30)

《ESPN》今早（20日）報道，雲妮莎確認與一剔牌的合約已於上周二（13日）屆滿，雙方未有續約。《ESPN》引述消息，雲妮莎一方不滿自高比去年1月遇空難身亡後，一剔牌仍限制高比產品的出售數量，亦甚少推出童裝系列，亦有消息人士稱，一剔牌提出的續約條款非終身合約，未與米高佐敦及勒邦占士看齊，令雲妮莎方面卻步。

雲妮莎向球迷派「定心丸」，表示懷念高比的初衷不變：「我原本希望與一剔牌合作一輩子，因為品牌代表了我丈夫的成就與傳奇。不過，我的願望一直是讓球迷能夠穿上他的產品，我們會盡全力以此方式懷念他。」雲妮莎亦確認，曼巴標誌及高比的簽名，由雲妮莎一方擁有，「劍鞘」標誌則由雙方共同擁有。

高比球鞋近季在NBA扮演重要角色，上季有102名球員穿上其品牌球鞋作戰，冠絕聯盟，洛杉磯湖人後衛卡度維普爾及賀頓德加，今早於常規賽便是穿着高比系列球鞋出戰猶他爵士。普爾賽後表示，為消息感到驚訝：「當務之急是在停售之前，嘗試多找幾雙球鞋。」賀頓德加亦稱要身邊人幫忙籌謀，亦要時間消化事件。

其他報道：歐超聯︱利物浦出征隊巴被圍 列斯聯贈興籲紅軍將帥反對計劃

其他報道：歐超聯｜歐足協委員預言參賽球隊失歐聯資格 PSG或自動封王