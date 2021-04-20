歐超聯︱利物浦出征隊巴被圍 列斯聯贈興籲紅軍將帥反對計劃 (15:33)

利物浦的隊巴前往艾蘭路球場時，已多次被敵對球迷截停。主隊球員熱身時的上衣，則表達對現有歐聯制度的支持，更寫道：「足球是為球迷而戰。」他們將此T恤放在客軍更衣室，希望對方職球員表態，引起紅軍領隊高普不滿：「列斯聯方面的批評就像指向我們作此決定，事實並非如此，我也不喜歡這（歐超聯）計劃。」他又回應《每日郵報》的文章：「『落地獄』，可以這樣寫嗎？」球隊副隊長占士米拿就表示，「希望歐超聯計劃不會實現」。

利物浦今仗雖憑沙迪奧文尼入球領先半場，但主隊列斯聯後衛迪亞高洛蘭迪末段頭槌扳平。紅軍被逼和1：1後，未能重返前四。

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