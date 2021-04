歐超聯︱利物浦出征隊巴被圍 列斯聯贈興籲紅軍將帥反對計劃 (15:33)

利物浦的隊巴前往艾蘭路球場時,已多次被敵對球迷截停。主隊球員熱身時的上衣,則表達對現有歐聯制度的支持,更寫道:「足球是為球迷而戰。」他們將此T恤放在客軍更衣室,希望對方職球員表態,引起紅軍領隊高普不滿:「列斯聯方面的批評就像指向我們作此決定,事實並非如此,我也不喜歡這(歐超聯)計劃。」他又回應《每日郵報》的文章:「『落地獄』,可以這樣寫嗎?」球隊副隊長占士米拿就表示,「希望歐超聯計劃不會實現」。

利物浦今仗雖憑沙迪奧文尼入球領先半場,但主隊列斯聯後衛迪亞高洛蘭迪末段頭槌扳平。紅軍被逼和1:1後,未能重返前四。

Angry footballing fans chant “you know what you are, six greedy b*******, you know what you are,” as the Liverpool coach arrives. Liverpool is one of the 6 English clubs set to join the controversial new #EuropeanSuperLeague pic.twitter.com/hszfLlinZX— Mahatir Pasha (@mahatir_pasha) April 19, 2021