歐超聯｜歐足協委員預言參賽球隊失歐聯資格 PSG或自動封王 (13:03)

12支歐洲頂級球會昨組織歐洲超級聯賽，被批評分裂球壇，成為眾矢之的。有歐洲足協執委會成員表示，或將5支晉級歐聯或歐霸的球隊踢出比賽，這意味法甲的巴黎聖日耳門將自動成為歐聯冠軍。
歐洲足協執委會成員、丹麥足總主席Jesper Moller表示：「我預期最快在星期五，這些球會（曼城、車路士及皇家馬德里）就會出局，到時便會公布歐聯將如何完成。」至於在歐霸，假如曼聯及阿仙奴被取消資格，或將由羅馬與維拉利爾爭標。惟英國廣播公司、西班牙《馬卡報》都表示，儘管歐洲足協會長施非林想盡早制裁12支出走的球隊，但法律程序或限制進展。
如果歐超聯正式成立，亦會引發大量合約糾紛問題。《The Athletic》引述部分英超傳統前六球隊的球員，已質疑參加歐超聯、棄戰歐聯或違反合約條款，Moller覺得可視為合約失效：「球員可自由離開，加盟一家仍在共同體的球會。」英國《每日郵報》亦表示，一旦政府介入，出走的球會或面對球員不獲發工作證。至於歐洲足協或面對歐洲賽電視轉播合約的訴訟，因為他們無法保證賽事獲得最高水平的球會參賽。
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