港超｜女球證歧視風波判決 愉園將帥重罰停賽10場 球會或為鮑家耀上訴 (21:43)

林衍廷及鮑家耀今傍晚在愉園職員陪同下，前往足總在何文田的總部出席聆訊作供，離開時未有發言。

足總在今晚發稿，宣布委員會重罰林衍廷及鮑家耀各停賽10場，指林衍廷在香港足總紀律章程第四章第15.1項指控成立，即「任何人以任何方式侮辱他人，尤其使用攻擊性動作或言語，或違反公平競賽原則，或展示有違體育精神的行為，紀律委員會將依照國際足協紀律章則第13項之罰則處分」。

鮑家耀則違反紀律章程第四章第15.2.1項，指控成立，即「任何人通過關於種族、膚色、語言、宗教或出身，利用輕蔑、歧視或詆毀之言語或行為侵犯某人或某群人之尊嚴」，被罰停賽最少10場、罰款3000港元及被禁進入賽事場地。

根據章程，港超球員被罰停賽不超過10場時，可選擇以罰款代替最多一半的停賽場數目，林衍廷的情况或可交2.5萬港元罰款（每場5000元）取代5場停賽。不過，愉園表示，球會接納足總對林衍廷的判決，但同時提及會考慮上訴鮑家耀的情况。

愉園下仗將於周六下午5時半作客青衣運動場對晉峰，第二循環餘下4仗，即使能夠如期舉行第三循環3場賽事，這名49歲教練及這名21歲港將也已提早收咧。

另外，理文早前因愉園「欠保費風波」，拒絕參加菁英盃4強補賽，足總以違反菁英盃賽事章則第22條第3項，即球會在該盃賽已舉行第一場賽事後退出，罰款不多於8萬港元，最終指控成立，罰款3000港元。足總表示，根據紀律章程，上述兩間球會有權就紀律委員會判決提出上訴。

愉園在上月21日作客天水圍飛馬賽後，鮑家耀炮轟該仗主球證羅碧芝的體能未能跟上男子比賽節奏，稱「求足總唔好再派女球證來」，而林衍廷被指說出涉性騷擾的言論，在該仗賽後領取紅牌。愉園事後曾發聲明代主教練就言論公開致歉，但同時羅碧芝去信足總投訴二人，並就林衍廷言論去信平機會投訴，亦有女足球員發聯署要求懲署鮑家耀。愉園總監潘文迪曾承認林衍廷行為不當，會方將對他有處分，同時重申鮑家耀只是口快失言無意歧視，並去信足總就球證執法水準表達意見。

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