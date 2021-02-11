單車｜港下月「泡泡形式」舉辦場地單車國家盃 海外選手檢疫隔離安排有待落實 (20:13)

國際單車聯盟今季改制，場地單車以3站國家盃取代世界盃，首屆賽事原定共3站，惟因疫情英國首站早前宣布取消，而在香港的次站，今終落實可於下月13至16日如期舉行。

梁鴻德表示，賽事獲港府「開綠燈」，而參加國家盃的海外選手在出發前取得陰性檢測結果，抵港後可豁免21日檢疫隔離，但或要先根據港府目前的入境限制，以國家及地區分為極高、高、中、低風險等級等，再決定各地選手的入境安排，目前仍有待相關部門的正式批文。他又透露，賽事預算約600萬港元，當中包括100萬港元的「泡泡費」，而車手、教練及職員將入住靠近將軍澳香港單車館的兩間酒店，車手將有專車接載至酒店及比賽場地，不會與外界有接觸。

距離東京奧運尚餘不足百日，今次賽事料成為港隊備戰東奧的重要前哨戰，其中目前留港訓練的李慧詩勢必參賽。至於多名港將目前正於內地出戰全國賽，梁嘉儒在首站男子1公里計時賽奪得季軍，女子麥迪遜賽組合梁寶儀與楊倩玉，以及女子全能賽李思穎則分獲「梗頸四」。

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