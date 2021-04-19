足球｜歐超聯另起爐灶　歐協威脅涉事球會禁賽　旗下球員禁踢國際賽 (17:02)

12間歐洲頂級球會在聲明中指出：「AC米蘭、阿仙奴、馬德里體育會、車路士、巴塞隆拿、國際米蘭、祖雲達斯、利物浦、曼城、曼聯、皇家馬德里及熱刺一起合作，同為創辦球會。」聲明又稱首季賽事將會邀請另外3間球會參賽。據德國傳媒報道，拜仁慕尼黑和RB萊比錫已同意成為其中兩間球會。據報這15間球會將可永久獲得參賽權，更可即時瓜分35億歐元（約327億港元）。

歐超聯賽制方面，將有20隊參賽，分兩組進行，各隊採用主客雙循環，兩組前三名晉級8強，隨後兩隊踢兩回合附加賽，爭奪剩下2個席位，決賽於5月在中立場上演。歐超聯會長是皇家馬德里的會長皮里斯強調：「足球是全球最受支持的運動，球迷多達逾40億。作為大球會，我們是有責任回應球迷的訴求。」但擔任歐超聯副會長的祖雲達斯安德列艾里尼表示，「無法保證賽事最終會成功啟動，也無法預測項目的確切時間」。艾里尼早前已辭去歐洲足球聯盟主席的職務。

UEFA極力反對這次自立門戶事件，聲言會與各國足總合力阻止，並威脅禁止參賽球隊的球員參戰歐聯、歐霸、歐洲國家盃，甚至世界盃等大賽。雖然國際足協（FIFA）其後亦發聲明稱「不贊成」，但也敦促「為了比賽的利益，宜冷靜、建設性和平衡的對話」。英國首相約翰遜亦說：「這計劃嚴重傷害足球，將打擊本土賽事的核心，令全國球迷憂心，所有可能參賽的球會，必須回應球迷和社會的質疑。」

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