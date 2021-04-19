西甲｜馬體會5蛋炒伊巴超前4分 皇馬征基達菲缺華維迪 (00:21)

基達菲vs.皇家馬德里 now611/632台 周一凌晨03：00直播

馬德里體育會續有箭頭蘇亞雷斯缺陣，祖奧菲歷斯亦因上場西甲作客貝迪斯受傷而避戰，教練施蒙尼遂以安祖哥利亞伙拍推前的馬高斯洛蘭迪攻堅，上半場亦錄得6射4中，與零埋門的伊巴成天淵之別，並藉哥利亞於42和44分鐘，分別接應中場赫達靴里拉及恩歷克卡拉斯高傳送射入，以2：0領前上半場。馬體會下半場再有卡拉斯高建功和洛蘭迪梅開二度，終以5：0勝出。

西維斯作客皇家蘇斯達一役，皇蘇雖甫開賽5分鐘便由前鋒卡路士費南迪斯打開紀錄，卻被對方中場費蘭度法蘭斯高及鋒將安尼斯利，在22和24分鐘連下兩城，主場以1：2反負。西維爾近6場西甲5勝1和，暫少馬體會6分，與皇馬及巴塞同樣有機會後上奪標。

另外，皇馬周一凌晨作客鄰會基達菲前證實，復出不久的中場費達歷高華維迪因與確診者有密切接觸，需即時隔離，教練施丹表示，翼鋒夏薩特傷勢康復進度良好，有望在4月27日歐聯4強首回合迎戰車路士時倒戈。

其他報道：德甲｜拜仁斥費歷克漠視承諾公開請辭 強調換帥談判未完

其他報道：西班牙盃｜美斯決賽累積10球破紀錄 領巴塞封王 會長稱他會留隊