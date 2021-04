F1︱韋斯塔本意國雨戰揚威 咸美頓失誤保亞軍 保達斯與羅素相撞退賽 (23:23)

大雨在賽前一小時抵達伊莫拉賽道,未待比賽開始,阿爾派的艾朗素及法拉利的陸奇尼,已在熱身圈有輕微意外。第3位起步的韋斯塔本首兩彎趕過隊友佩雷斯及咸美頓,後者更因在過程中輕微撞爛前翼。眾車手比賽中途,因賽道轉乾轉用光頭胎,但咸美頓在第31圈超越慢車時,不慎駕上濕滑處衝出沙池,脫困時已落後近1個圈。保達斯半個圈後防守羅素,因後者輾上草地失控,兩車發生大碰撞,令賽會出動紅旗。

這亦意味咸美頓重新開賽時能追回落後的時間,他最終由第9追上第2,加上取得最快單圈的額外分數,總成績仍力壓韋斯塔本1分。麥拿侖的諾利斯即使尾四圈被超前,仍平個人最佳,第2次取得季軍。

F1賽前公布明年美國邁阿密街道賽的賽道,行政總裁當文尼卡利(Stefano Domenicali)稱,此站與得州奧斯汀的比賽不會連續上演,未有計劃再增設更多美國境內比賽。邁阿密站的主辦者已與F1簽約10年。

世界電單車錦標賽(MotoGP)葡萄牙站同樣意外不斷,今年升上Yamaha廠隊的昆達拿路起步由第1跌至第5,但把握原本總成績領先的薩高、Suzuki廠手連斯等接連滑出賽道,連續兩站贏出。養傷9個月復出的Honda名將馬昆斯以第7名完賽。

