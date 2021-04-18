英超｜阿仙奴補時逼和富咸 保主場對賽不敗 錫菲聯提前6輪降班 (22:38)

阿仙奴上周中作客布拉格斯拉維亞大勝，晉級歐霸4強，是役續缺感染瘧疾的隊長奧巴美揚，以及馬田奧迪加特、基蘭泰亞尼等傷兵，但仍作出5個調動，包括借將賴恩代替賓特尼奴把關。阿迪達說：「只是輪換及預防受傷，部分球員作客後仍未及回復。其他球員也值得正選，例如賴恩在操練相當正面。」富咸此前29次作客兵工廠不勝，今仗亦有後衛堅尼迪迪感染新冠肺炎缺陣。

阿仙奴上半場先後有丹尼施巴路斯的頭槌及伊美路維單刀送球入網，但都因為攻勢中有球員越位被判詐糊。守將加比爾馬加希斯下半場更在禁區誤踢對手，令阿仙奴輸12碼。富咸前鋒祖殊馬查主射掛網，為客軍59分鐘先開紀錄。拿卡錫迪之後拉傷大腿，由英格蘭U21代表尼基迪亞入替，後者終在補時6分鐘補中建功，視像裁判（VAR）覆核後確認越位的洛賀丁無參與攻勢，入球成立。兵工廠賽後仍排第9，富咸結束四連敗走勢後，仍排尾三，落後安全區6分。

而榜尾的錫菲聯今晨作客以0：1不敵狼隊，落後安全區19分，提前6輪降班，平英超最差，或會再寫英格蘭聯賽史單季入球數字新低，任球會主席的沙特阿拉伯王室成員同日請辭。

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