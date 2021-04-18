德甲｜拜仁斥費歷克漠視承諾公開請辭 強調換帥談判未完 (20:27)

費歷克昨晚領軍在德甲取勝後，在記者會表示早於上周歐聯出局，已向球會表示將在季後離隊，紐亞等主力在更衣室已知悉此事，感激對方的貢獻，認為早於傳媒得知事件，是教練對球員的尊重。不過，拜仁今晚發聲明批評這名主帥，表示雙方早前會面達共識，會待完成下周鬥緬恩斯一仗後，確保德甲衛冕機會，才再談帥位安排。球會在聲明中寫道：「未來3仗對球會非常重要，我們有共識不想影響球隊專注力，但他突然公開表示希望終止合約，球會不認同這做法，亦只會在戰罷緬恩斯後，才再與他談判。」

56歲的費歷克在2019年12月「坐正」主帥，帶領拜仁上季橫掃歐聯、德甲等四冠，去年4月續約至2023年6月。據報他因轉會政策與高層不和，決意在季後頂替將離隊的德國隊主帥路維。少帥拿高斯文今季帶領萊比錫高踞次席，他日前否認與拜仁接觸，但德籍名宿馬圖斯認為，其團隊有與這支德甲班霸溝通，亦是拜仁新帥不二之選。

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