西班牙盃｜美斯決賽累積10球破紀錄 領巴塞封王 會長稱他會留隊 (19:49)

兩軍上半場互無紀錄，畢爾包率先調入兩名中前場球員，卻於60和63分鐘被巴塞隆拿鋒將基沙文，以及中場法蘭基迪莊腳踢頭頂破門，美斯在68和72分鐘以左腳射入兩球，助球隊以4：0大捷，近7季第5次奪魁。西超盃盟主畢爾包，則繼兩周前的上季西盃決賽負皇家蘇斯達後，再度未能一搔37年之癢摘冠。

美斯迄今職業賽生涯已贏37個冠軍，趕過曼聯名宿傑斯，與巴塞前隊友恩尼斯達及巴西隊名宿麥士維，並列最多冠軍球員榜次席（見下表），同少另一巴塞的巴西籍舊隊友丹尼爾5冠。美斯在西盃決賽7次上陣累積10球，亦創下紀錄，他說：「我今天非常高興，能以身分隊長捧起冠軍獎盃是特別的。這個錦標非常特別，因為這是特別的一年，球隊在這一年多了不少年輕球員，正在成長，我們也將會為西甲冠軍奮戰。」

聯賽暫只餘8輪，巴塞分別落後一哥馬德里體育會及次席的皇家馬德里2和1分，續有箭頭蘇亞雷斯缺陣的馬體會今晚將迎戰榜末的伊巴。巴塞會長拿樸達說：「美斯是世上最佳球員，與巴塞隆拿緊密地連繫在一起，我深信他渴望留隊，我們將做盡所有事情留住他。他今天應看到自己深受這支偉大球隊的支持，這是一支可以踢出悅目足球的球隊。」

史上十大最多冠軍球員

球員（國籍） 次數

1.丹尼爾（巴西） 42

2.美斯（阿根廷） 37

2.恩尼斯達（西班牙） 37

2.麥士維（巴西） 37

5.傑斯（威爾斯） 36

6.杜格利殊（蘇格蘭） 35

6.碧基（西班牙） 35

8.拜亞（葡萄牙） 34

9.沙維（西班牙） 33

9.基斯坦奴朗拿度（葡萄牙） 33

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