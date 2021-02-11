游泳｜卓銘浩200自距東奧A標不足1秒 港隊一日創6項香港紀錄 (18:16)

卓銘浩早上在香港體育學院上演的次回合，於男子400米自由泳游出3分50.53秒，改寫自己兩年前所創的香港紀錄，時間大幅推前2.52秒。他下午轉戰200米自由泳，以1分47.97秒率先觸池，較上月於奧運計時賽的時間快0.49秒，進一步逼近1分47.02秒的東奧A標。

下月將滿19歲的卓銘浩過去一年因疫情無法外出作賽，但上月在疫下復賽首戰，即連破200米及800米自由泳香港紀錄。他戰畢上月一仗後，隨體院安排接種新冠疫苗，但未有影響備戰，今日在200米及400米自由泳均再創記錄。距離東奧達標「死線」尚餘兩個多月，港隊暫定再有3項屬東奧達標賽的本地賽事，卓銘浩仍有時間衝擊A標，爭取改寫港隊歷史。

相關報道：奧運達標賽｜卓銘浩再破港績兼達B標 下月衝A標冀代杜敬謙圓夢

此外，已達50米自由泳東奧B標的何甄陶今日在此項做出22.34秒，打破已故港將杜敬謙的舊香港紀錄。另一男將劉紹宇以2分05.07秒，改寫塵封21年的200米背泳港績，舊紀錄為方力申於2000年奧運所創。連同何詩蓓早上兩破紀錄，港隊一天內改寫6項香港紀錄。

相關報道：游泳｜何詩蓓連破兩項香港紀錄 200自進佔史上第12快

其他報道：東京殘奧︱硬地滾球港將爭衛冕 梁育榮憂缺傷殘人士數據 未敢打疫苗