英足盃4強｜曼城負車仔損兵折將 哥帥稱迪布尼傷勢非輕 爭餘下三冠添憂 (16:17)

車路士此役改以迪姆華拿拍薛耶治掛帥攻堅，薛耶治亦於初段取得入球，卻因傳球給他的華拿越位在先「食詐糊」。下半場接戰，奇雲迪布尼底線爭球後觸傷足踝，被迫於48分鐘退下火火線，由菲爾科頓入替。55分鐘，華拿左路傳中予無人看管的薛耶治射入。曼城在64分鐘以中場根度簡入替翼鋒費倫托利斯，惟始終無法扳平，終以0：1敗走溫布萊。車路士近5季第4次闖入足總盃決賽，領隊杜曹亦取得執教生涯六碰敵帥哥迪奧拿首勝，成績是1勝1和4負。

哥帥賽後談及迪布尼的傷勢時說：「他感到痛楚，我們將會詳細檢查其傷勢，軍醫告訴我情况不太好。」這名比利時國腳今季第3次受傷，之前兩次先後是肌肉及腿筋受傷，他今年1月腿筋受傷一次，避戰足足26天，缺席7場比賽。料他勢無緣周三於英超作客阿士東維拉，下周日聯賽盃決戰熱刺也很有機會缺陣。曼城將於下周三歐聯4強首回合，作客大戰巴黎聖日耳門。

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