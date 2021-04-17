港超｜費蘭度獻絕殺 東方半場轟3球反勝理文 收窄與傑志差距 (18:26)

理文近况兩連敗，今仗出戰東方龍獅，被視為雙方下月中在亞協盃交手的「前哨戰」。理文在第一球攻勢已憑基華尼頓妙射，攻破東方門將葉鴻輝十指關，開賽僅2分鐘打開紀錄，加上李康廉接應余沛康傳中撞射得手，射入前東家大門，理文在14分鐘已領先兩球。東方及後更有中堅艾華度傷出，費蘭度在22分鐘主射12碼，亦被理文門將袁皓俊捉到路撲出。

東方下半場換入鍾偉強及林恩許後開始絕地反擊，辛祖在換邊後5分鐘接應鍾偉強的傳中頭槌追回一球，加上養傷5個月的鍾偉強攻入今季首個入球，東方在57分鐘扳平2：2。理文在下半場受壓，基華尼頓及黃俊皓的勁射，亦被葉鴻輝神勇救出，結果東方在87分鐘由費蘭度門前先頭槌再補射絕殺，反勝3：2。主教練李志堅表示，麾下有一定能力，只是上半場發揮欠佳，又稱多名外援都帶傷「紥住踢」，幸取得重要3分：「這3分令我們保持爭標機會，不至於被拉開。」

理文錄得三連敗後續排第4，踢少兩場已落後榜首傑志多達16分，主教練陳曉明賽後難掩失望之情：「我唔敢相信近兩場都出現同一情况，再次領先下在下半場很快失球。球員有很多地方都做得很好，入球清脆，但自己真的接受不到這情况，最後又是被對方傳中斬入禁區頭槌致失球。就算做了很多部署，作為教練需負上最大責任。」他續道：「我不知球員怎樣想，但如果是我落場踢的話，被踢斷腳都不容許有這個情况（失球）發生。技術、戰術、心理或體能都可能有問題，但所有問題都一定是教練做得不夠好。」

另外，今季港超第三循環聯賽，賽程料與亞冠及港足賽事撞期，有聲音認為賽程難按計劃上演。李志堅賽後被問到賽程時，認為續演三循環非不可行：「等於跑400米，現在只跑300米就完，好像有點問題，再說我們已習慣7日踢3場，所以點解做不到？我覺得有空間可以舉行。」

今季港超增加第三循環，分前四名「爭標組」及後四名「護級組」，按現時賽程暫定在5月22日至6月27日舉行，每隊各踢3場單循環賽事，但現階段未知會否跟傑志到泰國出戰亞冠分組賽撞期，港足於6月初亦需赴巴林出戰世界盃外圍賽。

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