港超丨丹恩奴域首在港「戴帽」 助傑志挫愉園續居首 登陸港超十戰入十球 (22:24)

傑志賽程上踢畢今仗後，因應亞冠盃延期而將要23天後才再有比賽，是役續強陣出擊，丹恩奴域聯同小將安永佳及倒戈的加維蘭攻堅，22歲中場何振廷繼續正選。過去一個月風波不斷的愉園左閘林衍廷續正選，他與主教練鮑家耀就早前性別歧視及性騷擾言論女球證羅碧芝的事件，下周一足總紀律委員會舉行聆訊時，料二人會出席作供。林衍廷今仗繼續每逢觸球時，遭對手球迷狂噓「柴台」，而他在29分鐘防守時撞跌加維蘭，被罰一面黃牌。

傑志在上半場控球及攻勢佔優，丹恩奴域先在31分鐘在禁區接應傳送右腳抽射破網，並於42分鐘接應基爾頓傳中快腳撞射破網，為「藍鳥」半場領先2：0。這名39歲老將於換邊後10分鐘，在門前將加維蘭勁射加一腳，首次在港連中三元，傑志最終在1,635人入場下，以3：1擊敗在75分鐘由後衛黃浩然追回一球的愉園。

丹恩奴域賽後獲皮球留念後，立即將它送給場邊觀戰的兒子，他稱首次在港「戴帽」感覺很好，狀態亦甚佳，希望能夠保持，但更重要是幫球隊取勝，並大方地稱港超聯賽不易應付，每仗離不開需要詳細備戰，包括如何適應場地及與隊友配合。對於今夏亞冠，他稱雖然行程較緊張，但指目前仍有時間，相信隊友可做好準備迎戰。

愉園22歲後衛黃浩然攻入在港超首入球，他稱希望跟港足中堅梁諾恆學習，亦驚嘆丹恩奴域的效率：「他射門3腳就入3球，入球數字反映一切，賽前我研究他比賽片段時，他掂波次數不多，但每次都好有威脅，教練賽前叫我盡量貼身防守，但他的走位和入楔時間皆準，把握力和準繩度真的非常之一流。」他明午將代表浸大出戰大專盃足球決賽，將再對有傑志中場何振廷在陣的港大。愉園主帥鮑家耀也稱，是役敗在丹恩奴域身上：「他掂波不多，但幾腳已入3球，反映能力有多強。」

傑志未來有逾三周休戰，總教練朱志光說，正好讓球員有好時間「維修」及休息，期間或會安排友賽或內部分隊賽以維持狀態。

其他報道：東京奧運︱場地盃外隊安排未定 沈金康憂礙寓賽於操 李慧詩或改鬥全國賽

其他報道：空手道丨李嘉維已接種兩劑復必泰疫苗 平常心赴歐爭上東奧尾班車