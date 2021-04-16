歐霸8強丨奧巴美揚染瘧疾住院 阿仙奴照晉級 決賽或演英超內訌 (16:58)

阿仙奴今晨（16日）出戰歐霸8強次回合，但大單名軍續缺奧巴美揚的名字，原來這名隊長上月代表加蓬隊出戰非洲國家盃外圍賽期間染上瘧疾，已留院多日。他昨在Instagram報平安，更透露會在病房看直播，最終槍手作客以4：0大勝布拉格斯拉維亞，總比數贏5：1晉級，相信可令「Auba」安心養病。
上仗英超缺陣的奧巴美揚，今晨在兵工廠作客布拉格斯拉維亞前，突在Instagram上載自己在病房的照片，表示早前代表加蓬隊出戰國際賽期間，不幸感染瘧疾，因此過去數周「感覺不像自己」，幸得醫生迅速找出病因，住院數日後正逐漸康復。他又表示：「現在我會看着我的隊友出戰，這是一場重要的比賽，拿下它吧！」
首回合在主場被逼和的兵工廠，亦毋負奧巴美揚的期望，拿卡錫迪上半場各建一功，尼高拉斯比比亦獻一傳一射，加上布卡約沙卡的入球，向斯拉維亞派4蛋晉級，4強將碰前帥艾馬利領軍的維拉利爾，阿迪達表示：「那將是一場硬仗，艾馬利可說是歐霸歷來最成功的領隊吧。」阿仙奴在聯賽排第9，爭標機會渺茫無望，亦或無緣下季歐洲賽，如今劍指首奪歐霸，藉以確保下季歐聯席位。
今屆決賽有機會上演英超「內訌」，曼聯繼首回合後，再以2：0挫CF格蘭納達，總比數贏4：0，連續兩屆打入4強。紅魔將與淘汰阿積士的羅馬爭入決賽，「首都狼」今晨主場被阿積士以1：1逼和，但總比數贏3：2過關。
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