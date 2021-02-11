東京奧運︱場地盃外隊安排未定 沈金康憂礙寓賽於操 李慧詩或改鬥全國賽 (17:23)

場地單車國家盃香港站暫定在5月13至16日舉行，現時仍待港府就外隊入境檢疫方案拍板。香港單車總會主席梁鴻德上周表示，外國車手報名截止日期為本月中，他估計會在下周初得知詳細安排。沈金康稱，若賽事未能在港上演，港隊後備方案是轉戰5月8日起在廣州舉行的全國賽，決定時間逼近：「去隔離以後就要直接比賽，沒有時間了。（國家盃）19日（下周一）還不能定的話，我就需要考慮離開。離開後一旦再說主辦，也回不來，會在那邊隔離。」

沈金康表示因為有國家盃，加上疫情下「不輕舉妄動」，未安排李慧詩隨其他港隊成員到內地比賽，覺得國家盃的水平，對逾一年未正式比賽的「牛下女車神」，影響可減至最低。李慧詩則不擔心自己缺乏比賽狀態：「我自己想少比賽，喜歡較長時間的訓練，給自己穩定的狀態。」如果場地盃落實舉行，正在上海訓練的李海恩等亦會回師主場出賽，之後一直留港備戰到7月的東奧。李慧詩稱，未有計劃觀察特定對手，「最重要反而是拾回對比賽環境的感覺，始終過去的世界盃有很多觀眾」。

香港單車隊現時在東京奧運取得7張入場券，除了女子凱林賽（又稱競輪賽）及爭先賽各兩個名額，由李慧詩及李海恩出戰，其餘3項長途賽仍待選拔。男子公路賽因為主力張敬樂及馮嘉豪近期退隊，出賽人選再有變數。沈金康說由於路線以爬坡為主，傾向起用專項公路賽的選手，現時以蔡曉鋒、何柏爾及趙昊燊的機會較大，將在6月10日前決定。女子場地全能賽及麥迪遜賽則會在梁寶儀、楊倩玉及逄瑤之間三揀二。

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