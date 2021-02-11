NBA｜籃網球星艾祖迪治因心律不正突告退役 結束15年球員生涯 (06:16)

35歲的艾祖迪治於2006年以選秀榜眼姿態獲芝加哥公牛選中，隨即被換至波特蘭拓荒者，在這支西北部球隊很快上位，翌季已成為球隊主力，與萊爾（Brandon Roy）及奧頓（Greg Oden）被視為明日之星。惟三人同受命運考驗，身為2007年狀元的奧頓，自踏入聯盟後便備受傷患困擾，最終黯然離開籃壇。而入選3屆明星賽的萊爾，亦因雙膝失去半月板，在聯盟打拼6季後，終亦不敵傷患被迫退役。

出生時已幾乎因先天性有心臟缺陷而喪命的艾祖迪治，則為了夢想，多年來冒着一定風險出戰，在2007年已首次在比賽中感到不適，被證實有心律不正問題。但他未有放棄，其後不但成為了陣中頭號球星，生涯更7次入選明星賽。2015年轉戰聖安東尼奧馬刺，被視為名將鄧肯的接班人，惜效力5季半始終未能為球隊重奪總冠軍，而他在2017年3月，亦曾再次因心律不正休戰半個月。

上月以自由身轉戰籃網，雖被外界視為他最接近總冠軍的一次機會，但命運似再次捉弄他，周日鬥湖人的NBA常規賽，他正選上陣23分鐘8投5中得12分，卻突然成為他的告別戰，他在退役聲明中表示：「我在比賽過程中遇到心律不整，當晚情况惡化令我感到擔憂，雖然現在已好轉，但那一晚是我人生最可怕的經歷。因此，我艱難地做出退役的決定。過去15年，我將籃球放在首位，現在是時候以我的健康和家人為先。」他又感謝籃球帶給他的一切，並感激拓荒者、馬刺及籃網的知遇之恩，並感恩自己能在盡情享受每一天的情况下，為球員生涯畫上句號。

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