歐霸8強｜阿仙奴征斯拉維亞凶險　或25年來首無緣歐戰　 阿迪達：不去想它 (22:42)

布拉格斯拉維亞vs.阿仙奴 now644台、有線601/661台 明晨03：00直播

布拉格斯拉維亞上周首回合補時階段的入球，令阿仙奴被逼和1：1，此役須勝出才可逃出生天，而在英超落後第6位利物浦達7分，莫說來季歐聯，連下季歐霸入場劵亦危危乎。面對可能25年首次無緣歐戰的困局，阿迪達卻說：「我不去想它，或者也不會把它傳給球會上下任何人。我們知道出征斯拉維亞是一場硬仗，因為對方的主場表現極之好。他們真的很有實力，但己隊在歐霸和聯賽也已作客連續6仗不敗。」阿仙奴如果最終首奪歐霸冠軍，便可藉此參加下季歐聯。

同日曼聯挾着首回合作客以2：0勝出的優勢，迎戰CF格蘭納達應問題不大，但主帥蘇斯克查表示，在閉門作賽下，主要是紅色的奧脫福球場看台，令球員投訴比賽期間，不易找到身穿紅色戰衣的隊友，而及至最近看台蓋上黑布後，情况才有改善。「紅魔」今季歐聯分組賽主場曾不敵巴黎聖日耳門，其後歐霸兩次主場亦只能打和皇家蘇斯達及AC米蘭。

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