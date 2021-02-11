足球丨伊巴謙莫域擁博彩公司股權 涉違FIFA規定 面臨停賽3年 (20:22)

FIFA規定禁止球員及經理人直接或間接參與與足球比賽或任何有關足球活動的投注交易。該份瑞典報章報道，伊巴謙莫域在2018年透過自己名下公司，購買了在馬耳他註冊的博彩網站「Bethard」10%股份，疑違反FIFA及歐洲足協相關條例規定。該博彩公司早前更開出這名老將重返瑞典國家隊的賠率。去年底，英格蘭隊後衛捷比亞曾因違規投注，英格蘭足總判罰全球停賽10周。

瑞典足總回應，仍未就此事跟伊巴謙莫域討論，會繼續跟進，提及FIFA條例對這類事件限制「並不清晰」。報道指，雖然伊巴謙在2016年一度宣布退出國家隊，但瑞典足總未有徵召對方出戰2018年俄羅斯世界盃，或因當年已發現今次問題。伊巴謙與其經理人拉奧拿則暫未有回應。

另外，今年2月歐霸32強貝爾格萊德紅星主場對AC米蘭，坐在看台未有上陣的伊巴謙莫域，遭部分主場球迷帶有種族歧視言語攻擊，歐洲足協證實事件，向紅星罰款2.5萬歐元（約23.2萬港元）及下場歐洲賽閉門舉行，並因允許部分球迷入場但未採取合理防疫措施，追加5000歐元罰款。

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