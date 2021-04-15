東京奧運丨日本疫情蔓延 愛媛冲繩取消公共道路傳聖火 (19:25)

東奧聖火下周三（21日）抵達愛媛縣，展開為期兩天的傳遞；縣知事中村時廣昨晚宣布，獲組委會批准取消最大城市松山的公共道路傳遞。聖火傳遞執行委員會正商討替代方案，擬在松山城附近的廣場閉門點燃聖火盆。據共同社報道，松山市火炬手料失去傳遞機會，意味或不會仿傚大阪火炬手於公園內繞圈接力的做法。

日媒亦廣泛報道，冲繩縣已決定取消本島的公共道路傳遞，石垣島、宮古島及座間味村等外島，亦按原本計劃進行。日本放送協會（NHK）指東奧組委會將在明天將公布消息。

此外，作為自民黨二號人物的幹事長二階俊博在電視節目表示，若國內疫情繼續蔓延，東奧勢難舉行，甚至「必須取消」。他又稱，雖然東奧是日本的重大機遇，自己希望能成功，但「得到國民同意、提升氛圍亦很重要」。而日本行政改革和規制改革擔當大臣河野太郎，今日稱東奧或「空場」舉行，有別於東奧組委主席橋本聖子前天暗示或限五成觀眾入場。

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