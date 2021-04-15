歐聯8強｜利物浦遭皇馬淘汰 篤定四大皆空 高普:專注聯賽爭前4 (16:51)

利物浦首回合作客1：3不敵皇馬，重返晏菲路球場絕地反擊，但全場16次攻門，包括穆罕默德沙拿的單刀、占士米拿及羅拔圖法明奴的攻門，均被今仗神勇的皇馬門將泰拔高圖爾斯一一救出，終互無紀錄完場。紅軍繼上屆16強不敵馬德里體育會後，今屆在8強再被西甲球隊淘汰。

此外，賽前皇馬隊巴進入球場時，遭場外聚集的紅軍球迷投擲石頭等雜物，結果有車窗玻璃被打破，幸無人受傷，事後利物浦發聲明致歉，譴責行為不能接受及可恥，歐洲足協及當地警方亦會就此調查。3年前曼城造訪晏菲路時，亦曾被打破隊巴車頭玻璃。

利物浦今季所有盃賽均已出局後，確定四大皆空，目前在英超排第6，僅落後第4的韋斯咸3分。高普表示，餘下將全力專注聯賽，確保取得下季再戰歐聯的資格：「現可專注英超，必須及時反彈，我們喜歡歐聯，繼續參加這項賽事對球會非常重要。」

皇馬連續兩屆歐聯16強出局後，今次將是破紀錄第14次晉身4強，將與車路士爭入決賽，其中門將高圖爾斯勢將倒戈。

賽事精華

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