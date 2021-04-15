歐聯8強｜菲爾科頓再奠勝　曼城反勝多蒙特　相隔5季再入4強 (15:20)

曼城今仗在15分鐘失守，多蒙特的祖迪比寜咸射破大門，這英籍中場小將亦以17歲零289天之齡，成為歐聯淘汰賽史上第2年輕入波者。55分鐘，多蒙特中場安利簡恩禁區內犯球判罰12碼，曼城由馬列斯一針見血扳平，隊友菲爾科頓更在75分鐘起左腳命射得手，助球隊重複首回合的2：1賽果，總成績以4：2勝出。

曼城主帥哥迪奧拿賽後大讚首回合絕殺多蒙特的菲爾科頓道：「他射入兩個關鍵入球，令我們得以晉級4強。他永遠能創造一些事情，攻守也做足本份。你會感覺到他是一個永遠願意挺身而出的球員。」今次是哥帥執教生涯第8次率領所屬球隊躋身歐聯準決賽，追平名帥摩連奴的紀錄，而且是第4個帶領3支球隊打入歐聯4強的教練，其餘3人是摩連奴、尹戈爾和安察洛堤。曼城將在4月27日和5月4日兩鬥PSG，爭入決賽。哥帥又說：「現是慶祝和盡情乾杯飲酒的時刻，之後便需備戰周六對車路士的足總盃的4強戰。」

至於此役只有1次攻門的多蒙特射手艾寧夏蘭特，連同早前代表挪威隊出席的3場世界盃外圍賽，已連續7次披甲無入球。多蒙特的暫代教練泰錫說：「出局感覺是苦澀的。事實是我們差點兒過關了。」

賽事精華

其他報道：英超｜修咸頓允球員以比特幣領獎金 成英超球隊首例

其他報道：東京奧運｜港區轉播權未有電視台接手 霍震霆盼各方平衡商業考慮