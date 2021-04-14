東京奧運｜港區轉播權未有電視台接手 霍震霆盼各方平衡商業考慮 (17:05)

東京奧運港區播映權現時要經日本的代理購入，多家電視台仍未正式表達有意洽購。霍震霆之子、現任港協副會長霍啟剛近期多次提出，港府可考慮先購入播映權，再向不同平台收費分發。霍震霆透露IOC也向他發信，「希望我出下力」，但引述政府方面的反應一般：「大家都覺得要找個平衡，一個是商業考慮，但都要考慮整個香港人的福祉。」

另一方面，香港體育學院近日開始為全職運動員接種疫苗，被問到運動員是否需要打針才能隨隊出賽時，霍震霆答道：「我想現在這是需要的，特別是很多國家都以此作為旅遊條件，我估計國際奧委會好快都會有具體的條件出台。」然而，橋本聖子昨日接受日媒訪問時表示：「奧運不以疫苗接種為前提，定位一直沒有改變。」她甚至估計當地疫苗接種進度緩慢，日本隊選手亦難在東奧7月23日揭幕前完成接種疫苗。

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