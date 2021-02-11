歐聯8強｜衛冕拜仁遭PSG踢出局  主帥費歷克暗示求去  失轉會話事權成導火線 (12:46)

拜仁靠倒戈的祖普莫亭入球，完半場前追平總比數，但以攻勢質素來說，以曾有尼馬兩度射中楣柱的PSG較佳。拜仁下半場無以為繼，PSG另一皇牌基利安麥巴比則食詐糊，維持0：1戰果。拜仁最終以作客入球飲恨，費歷克賽後說了長達5分鐘的感言：「我與拜仁仍有合約……但對我來說要成功，需不斷衡量現况、面對新挑戰和思考怎達成這件事，我有我自己的想法。」

費歷克亦說即將接任球會行政總裁一職的名宿簡尼，仍未找他商談去留問題。德媒演譯這代表他與總監沙歷咸美斯盛傳不和，將加快他離隊，接受今夏帥位懸空的德國隊邀請。球會去年轉會政策是二人關係惡化的遠因，分析指會方在疫情下放走中場堤亞高艾簡達拿及小將約舒亞舒克斯，只簽入祖普慕亭等二線兵應對。適逢羅拔利雲度夫斯基、基拿比及哥列斯卡等中前場主力受傷，拜仁是役以阿拉巴推前任中場，只有7名後備球員，急需入球下71分鐘才換人，更印證球會轉會操作的問題。

另外，英超的車路士同樣主場輸波，但晉級4強。他們補時遭葡超代表波圖的前鋒達利美倒掛攻破，兩回合仍贏2：1。

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