歐聯8強丨羅拔仔復操未及候命 拜仁殘陣爭反勝 當勇麥巴比再爭紀錄 (22:51)

巴黎聖日耳門vs.拜仁慕尼黑 4月14日凌晨03：00

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衛冕的拜仁以兩球優勢的2：0或3：1之類的賽果為目標，才可闖入4強。雖然右膝受傷的「羅拔仔」昨已復操，今日更可練衝刺，但未有隨隊出征法國，攻堅任務料續交給祖普莫亭。拜仁亦缺上周染疫的基拿比，帶傷的哥列斯卡上陣成疑。

PSG今日則發聲明，宣布隊長兼後衛馬昆奴斯哥利亞養傷12天，上仗法甲建功的前鋒莫路伊卡迪亦因傷避戰，但前線尚有當勇的麥巴比掛帥；這名22歲射手今仗若再入球，將破法籍球員單季歐聯入球紀錄。尼馬賽前盛讚年輕7歲的麥巴比：「當我看他操練，觀察到他的速度、盤扭、才智和謙卑個性不斷演化，我內心驚嘆，他是我們的金童！」

此外，皇家馬德里宣布隊長沙治奧拉莫斯感染新冠病毒，隔離最少10天，這名中堅早前拉傷左腳肌肉，本已鐵定錯過周四凌晨作客利物浦的歐聯8強次回合賽事。

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