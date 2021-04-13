福布斯｜巴塞估值壓過皇馬登頂 英超佔10大6席 曼聯第4最高 (20:01)

巴塞隆拿日前在西甲以1：2敗走皇家馬德里，被踢落第3位，重奪聯賽冠軍前路受打擊，但在兩年一度的福布斯球會估值排名榜爭一口氣，趕過之前5次被評選為一哥的宿敵皇馬，成為當今最有價值球會。上季歐聯冠軍拜仁慕尼黑則以41.25億（約321億港元）排第3，隨後依次是曼聯、利物浦、曼城、車路士和阿仙奴5間英超球會。

此外，上季歐聯亞軍巴黎聖日耳門以25億美元（約194億港元）彈升至第9，比兩年前升129%，多第10的熱刺2億美元（約15.5億港元）。排名最高的意甲球會是以19.5億美元（約152億港元）排第11的祖雲達斯。值得一提的是，來自英超的愛華頓、韋斯咸及李斯特城也排第15、18和19位。

《福布斯》表示，即使新冠病毒疫情肆虐全球，導致頭20間球會上季比賽日收入損失44.1億美元（約343億港元），但平均價值仍有20.28億美元（約158億港元），較兩年前上升30%。

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