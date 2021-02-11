NBA｜數讀咖喱仔里程碑 破張伯倫得分紀錄再添目標 (18:49)

史堤芬居里今早為金州勇士續戰常規賽，賽前已被預視將打破張伯倫的隊史得分紀錄，結果他貢獻53分、6個籃板及4次助攻，領軍主場以116：107擊敗丹佛金塊，除了如願以1.7810萬分，成為隊史得分王，亦在一仗內連破多項紀錄。他賽後接受訪問時獲送上驚喜，視像畫面另一方出現名宿穆林，後者對他讚不絕口：「由第一天開始我已留意你，看你比賽是一大樂趣。恭喜你，你給世界帶來喜悅，亦是年輕人的榜樣。」

咖喱仔似乎深受感動，連番答謝前輩之餘，亦感激外界支持。他早已打破勇士隊史助攻紀錄，現時仍有偷波隊史紀錄待破，紀錄由穆林保持。

史堤芬居里里程碑

17,810 累積17,810分，超越張伯倫的17,783分，成勇士隊史得分王

2 第2次單季最少3場得分50+，僅次米高佐敦、高比拜仁及夏登

7 連續7場常規賽得分30+

18 歷來18次單場入最少10記3分球，冠絕NBA

29 第29次單節20+冠絕現役球員

32 32歲或以上單季3場得分50+，為NBA史上第一人

其他報道：體壇發聲｜美再現反警暴浪潮 明尼蘇達市3職業隊主場賽事延期 傳木狼對籃網明補賽

其他報道：拜仁絕地反擊征PSG 最多10將缺陣 費歷克與高層不和添憂