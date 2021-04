NBA︱艾榮再因私事無緣征木狼　疑改信回教惹熱議 (23:30)

艾榮此前曾兩次因個人原因而未能為籃網披甲,其中包括因未婚妻分娩缺席3仗,年初更曾被揭發違反防疫指引出席派對。美國傳媒報道,艾榮明早作客木狼時將以相同原因避戰,隊友夏登及艾祖迪治亦無緣上陣。然而,艾榮周日在社交網的發文更引起網民注目,這名29歲分衛稱:「讚美上帝(阿拉),我祈求這個世界將從內部淨化自己。上帝已忍受夠魔鬼迷惑及分化人類,一切的洗腦及灌輸,我們現在所經歷的將會結束。」艾榮其後未有再就帖文回應,網民則紛紛猜測當中的意思。有網民笑言艾榮或已改信回教,因此在齋戒月開始前傳教。

另外,近期戰績低迷的聖安東尼奧馬刺,今早(12日)憑星將迪羅辛最後一擊投射得手,以119:117險勝達拉斯獨行俠,常規賽五連敗告終。丹佛金塊則在主場以87:105慘敗予波士頓塞爾特人,主將祖傑治僅攻入17分,最後一節更未有參與球隊的戰術討論,賽後遭主帥米高馬龍批評不應因場上判決而影響爭勝決心。

All praises to God(Allah). I pray this world finally cleanses itself from the inside. God has seen enough from these Devils running around here confusing and dividing people up. The Brain washing, the indoctrination, the conditioning that we all went through is coming to an end.— K.A.I A11Even (@KyrieIrving) April 11, 2021