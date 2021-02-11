NBA︱艾榮再因私事無緣征木狼　疑改信回教惹熱議 (23:30)

艾榮此前曾兩次因個人原因而未能為籃網披甲，其中包括因未婚妻分娩缺席3仗，年初更曾被揭發違反防疫指引出席派對。美國傳媒報道，艾榮明早作客木狼時將以相同原因避戰，隊友夏登及艾祖迪治亦無緣上陣。然而，艾榮周日在社交網的發文更引起網民注目，這名29歲分衛稱：「讚美上帝（阿拉），我祈求這個世界將從內部淨化自己。上帝已忍受夠魔鬼迷惑及分化人類，一切的洗腦及灌輸，我們現在所經歷的將會結束。」艾榮其後未有再就帖文回應，網民則紛紛猜測當中的意思。有網民笑言艾榮或已改信回教，因此在齋戒月開始前傳教。

另外，近期戰績低迷的聖安東尼奧馬刺，今早（12日）憑星將迪羅辛最後一擊投射得手，以119：117險勝達拉斯獨行俠，常規賽五連敗告終。丹佛金塊則在主場以87：105慘敗予波士頓塞爾特人，主將祖傑治僅攻入17分，最後一節更未有參與球隊的戰術討論，賽後遭主帥米高馬龍批評不應因場上判決而影響爭勝決心。

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