世盃外丨港足同組伊朗不滿3仗主場變作客 入稟CAS求推翻賽會制 (18:43)

亞洲足協決定以賽會制形式重啟世盃外分組賽，上月中公布各組賽事的主辦權。近日世界排名跌至亞洲第2的伊朗隊，原本在主場出戰餘下3仗分組賽，如今變成在政治關係緊張的巴林「作客」3場，爭出線之路添阻力。伊朗足總不滿被剝奪主場出賽的機會，上周發聲明稱獲亞洲足協秘書長回覆，不會收回賽會制決定，故已向CAS上訴，並要求盡快審理，以免餘下賽事再次押後。

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上周已有報道指，包括伊朗隊在內的多國足總不滿世盃外改用賽會制，向國際足協（FIFA）投訴要求恢復原來的主客制；有指FIFA正研究賽會制有否抵觸公平競技原則，但至今未有消息是否恢復主客制。

港足現時在C組5戰得5分排第4，原本將先後作客巴林隊和伊朗隊，中間夾雜對伊拉克隊的主場賽事；據亞洲足協現時安排，賽會制下該3仗均改於巴林上演。

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