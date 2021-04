高球︱日將松山英樹創歷史揚威大師賽 傳東奧任日本隊持旗手或點聖火盆 (17:43)

29歲的松山英樹的勝利建基於昨日打出低標7桿的65,帶着4桿優勢進入最後一回合。主場球手舒費拿中段曾連續捉到4隻小鳥而只落後1桿,但因第16洞開球落水,退出競爭行列。松山最後4洞雖3次打出柏忌,仍以1桿優勢,擊敗另一美國球手薩拉托列斯(Will Zalatoris)。

過去四項高球大滿貫的冠軍中,只有2009年PGA錦標賽的韓籍球手梁容根來自亞洲,當時17歲的松山仍未出道,兩年後才以亞洲業餘冠軍身分,在福島核災後一個月參加大師賽。再10年後的今日,他在奧古斯塔球場穿起代表冠軍的綠色西裝褸,贏得207萬美元(1600萬港元)獎金、大師賽終身參賽權及另外3項大滿貫未來5年的資格,賽後表示:「希望我成為先鋒後,奪冠的日本球手能陸續有來。」松山打破4年錦標荒後,世界排名亦由第25回升至第14,趕過韓國新星任承宰,相隔5個月再重返亞洲一哥之位。

在松山英樹創下歷史後,高球界亦為這名新科冠軍歡呼,其中正養傷的名將老虎活士認為,這改變了高球界的版圖。而在日本國內,首相菅義偉稱為全國在疫情下帶來希望;英國女子公開賽前冠軍涉野日向子、網球手錦織圭、足球員香川真司等也表示有幸見證歷史,高球相關公司在東京交易所的股價亦今日上漲。被問到會否成為今夏點燃東京奧運聖火盆的人選時,他表示如果收到邀請,沒與賽期相撞,將榮幸答應,亦希望領日本隊主場爭金。日本《東京體育》表示,由於男子組高球在開幕禮3日後展開,因此有這個可能,但松山作為參賽運動員,更大機會以持旗手姿態登場。

Making Japan proud Hideki. Congratulations on such a huge accomplishment for you and your country. This historical @TheMasters win will impact the entire golf world.— Tiger Woods (@TigerWoods) April 11, 2021