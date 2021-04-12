英超｜曼聯拔「刺」作客23場不敗 今季後上擸28分當反勝王 (16:28)

兩軍今仗慢熱，直至卡雲尼的詐糊才算入局，孫興慜隨即在一次反擊中建功。對於孫興慜的行為，蘇斯克查直言：「如果這是我的兒子，他一直攤在地上，我會罰他一餐飯，實在不堪入目。球證被蒙騙了，他們決定這不是在踢球。」曼聯名宿堅尼等也對麥湯米尼被罰而感到難以置信，倒戈的熱刺領隊摩連奴亦稱難以理解近日部分爭議性判決，但反擊蘇帥的言論：「相當失望，我只能說孫興慜的父親比蘇斯克查好。我也是父親，給小孩溫飽是基本責任，就算要偷要搶也好，亦不論他們做了什麼事。」

即使熱刺領先上半場，但下半場續多次走甩卡雲尼。在曼聯57分鐘一輪中路短傳後，這名烏拉圭籍射手半單刀起腳雖被擋出，仍有費特洛迪古斯補中扳平。卡雲尼之後頭槌建功，加上助攻的格連活特補時錦上添花，助曼聯反勝3：1，在聯賽榜續落後曼城11分居次，但踢少1場。熱刺續守第7，已落後第4的韋斯咸6分，令主將哈利卡尼的離隊傳聞升溫。

另外，阿仙奴憑拿卡錫迪梅開二度，以及加比爾馬天尼利的入球，作客以3：0大勝榜尾的錫菲聯，31輪得45分升上第9。

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