英超｜連格梅開二度 韋斯咸升第4 近6季主場首勝李城 (23:20)

李斯特城以占美華迪伙拍伊恩拿祖攻堅，後者先在4分鐘射門被韋斯咸門將法比安斯基沒收。7分鐘，伊恩拿祖把握敵衛未能解圍再施射，卻「撻Q」不中目標。24分鐘，華迪射地波未能考驗法比安斯基。29分鐘，韋斯咸的曼聯借將中場連格，接應右閘華迪美高法爾傳中，第一時間射破李城門將卡斯柏舒米高的十指關。44分鐘，連格突破越位陷阱，接應前鋒查洛保雲右路傳球射入空門，助「鎚仔幫」以2：0領前上半場。

下半場接戰僅3分鐘，韋斯咸中場湯馬士蘇錫克助攻查洛保雲成3：0。54分鐘，連格右路傳中後衛伊沙迪奧普頂入，卻因迪奧普越位在先被判「詐糊」。伊恩拿祖雖於70分鐘為李城破蛋，末段再入一球，但李城仍以2：3敗走，吞下聯賽兩連敗。總計連格自1月被曼聯借至韋斯咸後，上陣9場入8球和貢獻3次助攻。

另外，紐卡素今晚憑中場積及梅菲及前鋒辛特麥斯明下半場建功，作客以2：1反勝上半場領先的般尼，取得8場聯賽首勝，續守在尾四，領前多踢1場的尾三球隊富咸6分。

車路士則藉夏維斯建功再助攻基斯甸普列錫，加上葛特蘇馬及普列錫在30和78分鐘「士哥」，作客以4：1大勝水晶宮。領隊杜曹暗示此役擔正的夏維斯、普列錫及美臣蒙特，會是爭取前四衝線的前鋒，被棄用的迪姆華拿和譚美阿巴謙需加倍努力。夏維斯自去年10月中首次在英超建功，他說：「與這些具質素的隊友比賽令一切變得很容易，我會以更多的比賽來證明這說法。」

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