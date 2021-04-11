港超｜前巴甲兵達施華首在港戴帽 飛馬挫理文重奪爭前三主導權 (21:08)

今仗是理文今季聯賽最後一場在將軍澳運動場主場擺陣，有640人入場，面對力爭第三的對手天水圍飛馬，12分鐘有隊長列斯奧藉角球攻勢頭槌先開紀錄，領先1：0完上半場。不過，復賽後狀態漸入佳境的達施華下半場大發神威，先在68分鐘接應傳中頭槌扳平。理文射手洛迪古斯於81分鐘近門勁射中柱不入後，達施華於83及88分鐘在禁區內連下兩城，完成帽子戲法，協助飛馬以3：1反勝理文，賽後10戰16分，領先少踢一場排第4的理文4分。

飛馬今季在菁英盃兩場分組賽及聯賽首循環主場均不敵理文，如今作客首次擊敗「剋星」，主教練郭嘉諾及球員均表現激動。飛馬近期賽後都向個別表現出色的球員頒獎金，據悉今仗有份落場的16名球員均獲發獎金，入球功臣達施華更將獲雙倍利市，他復賽後9場入7球，是飛馬成績躍進最大功臣。飛馬下周日重返元朗主場先對晉峰，緊接下周六大戰東方龍獅。

飛馬主教練郭嘉諾表示，球隊每次對理文表現不差，但往往先落後：「球隊之前輸給他們3次，無理由次次踢得好，都要輸第4次。」他又稱，今仗跟理文主教練陳曉明在戰術有很多角力，比賽期間變陣抗衡，但強調首季執掌飛馬只會循序漸進：「我從來都想慢慢建立球隊，但明白香港球會要以成績行先，今場贏理文不代表飛馬可立即做到什麼，我們只埋班半年，希望季尾繼續爭勝，下季可再增加人腳才談爭標。」

飛馬復賽後曾遲交保險費，一度面臨被罰停賽，上訴成功後，郭嘉諾承諾球隊會踢出好表現向球圈交代，他承認，球隊更衣室內外有很多事他都不能控制，可做的是維持球隊士氣，讓所有事逐漸變好：「至少球隊現在條路是順利地行緊。」

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