港超｜丹恩奴域起孖領傑志炒晉峰 謝家強後備登場 盼盡快入籍為港披甲 (18:39)

傑志開賽12分鐘由「黑山伊巴」丹恩奴域近射打開紀錄，連續4場正選的中場何振廷10分鐘後，近門取得今季重返「藍鳥」後首個入球，加上丹恩奴域於下半場65分鐘射入12碼埋齋，近8場入7球持續大勇，終以3：0輕取晉峰。今仗上半場中段飲水時間，主球證何煒昇因拉傷被換離場，與今仗第四球證的羅碧芝交換位置，是這名女球證在上月底投訴被愉園將帥言論性別歧視及性騷擾後，再次以主球證身分執法港超賽事。

傑志賽後11戰得25分，領先少踢兩場的東方龍獅7分，東方明晚對標準流浪。傑志今仗尾段換入傷癒的陳晉一以及兩名新兵艾力士及謝家強，28歲的後者首披上傑志球衣登場。他在富力R&F上季完季散班後返回家鄉英國，今仗後備上陣9分鐘，賽後表示相隔半年重返比賽感覺良好，並透露申請特區護照入籍進度，仍在等待英國當局回信，希望趕及出戰6月初舉行的世界盃外圍賽：「我在香港等了超過8年，希望可參加港隊賽事。」

傑志總教練朱志光補充，另一正申請入籍的翼鋒蘇沙因傷缺陣最近賽事，並透露：「唔止球隊等他（入籍），我知道港隊亦等緊他。」他稱，謝家強相對其他入籍兵年輕，腳下技術好，適合傑志從後場地面組織進攻的踢法。他亦提及近期給予何振廷上陣機會，他亦交出表現，盼藉此鼓勵其他小將。晉峰總教練何信賢對球隊表現感失望，認為中場失勢及鮮有射門機會，整體發揮在水準以下，比數上已「輸少咗」。

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