英超︱阿諾特絕殺反勝維拉雪恥 利物浦今年聯賽主場首勝 (00:08)

雖然4日後在歐聯對皇家馬德里，利物浦需修復兩球落後失地，但聯賽同樣告急下，是役只有兩個變動，沙迪奧文尼及拿比基達的正選位置，分別被羅拔圖法明奴及占士米拿取代。紅軍在去年10月的首循環作客2：7不敵維拉，該仗連中三元的奧尼屈堅斯，先於43分鐘禁區頂快腳破網，攻入個人今季第12球。

利物浦完半場前原以為追平，但視像裁判（VAR）覆核後指，迪亞高祖達在攻勢中越位，令羅拔圖法明奴食詐糊，未能打破10場入球荒。他們換邊後才由安德魯羅拔臣勁射被擋，穆罕默德沙拿補中追和。門柱之後頂住客隊翼鋒查斯古特的射門，最終阿歷山大阿諾特於補時遠射建奇功，助紅軍自去年12月贏熱刺後，終在晏菲路主場揚威，增強爭前四的機會。

維拉被較早前贏波的列斯聯趕過，跌至第10，翼鋒查斯古特末段傷出，加上主將基亞利殊仍養傷，爭歐戰資格幾近無望。

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