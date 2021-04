英超︱阿諾特絕殺反勝維拉雪恥 利物浦今年聯賽主場首勝 (00:08)

雖然4日後在歐聯對皇家馬德里,利物浦需修復兩球落後失地,但聯賽同樣告急下,是役只有兩個變動,沙迪奧文尼及拿比基達的正選位置,分別被羅拔圖法明奴及占士米拿取代。紅軍在去年10月的首循環作客2:7不敵維拉,該仗連中三元的奧尼屈堅斯,先於43分鐘禁區頂快腳破網,攻入個人今季第12球。

利物浦完半場前原以為追平,但視像裁判(VAR)覆核後指,迪亞高祖達在攻勢中越位,令羅拔圖法明奴食詐糊,未能打破10場入球荒。他們換邊後才由安德魯羅拔臣勁射被擋,穆罕默德沙拿補中追和。門柱之後頂住客隊翼鋒查斯古特的射門,最終阿歷山大阿諾特於補時遠射建奇功,助紅軍自去年12月贏熱刺後,終在晏菲路主場揚威,增強爭前四的機會。

維拉被較早前贏波的列斯聯趕過,跌至第10,翼鋒查斯古特末段傷出,加上主將基亞利殊仍養傷,爭歐戰資格幾近無望。

Roberto Firmino's equaliser for Liverpool is ruled out after Diogo Jota was deemed offside in the build-up#LIVAVL pic.twitter.com/R2EQzeuznJ— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 10, 2021