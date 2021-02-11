英超︱曼城半力主場敗陣 客軍列斯聯傳斟阿古路 哥帥不介意愛將投競爭對手 (21:35)

英國菲臘親王昨離世，今仗英超如其他體壇比賽一樣，賽前有默哀儀式。曼城在周中歐聯8強主場僅以2：1擊敗多蒙特，有次回合作客後顧下大輪換。尼敦阿基今年首次正選，辛真高被推前至中場取代根度簡，奇雲迪布尼、菲爾科頓亦列後備。

曼城上半場攻勢疲弱，後防暴露大量空位。全場只有兩次攻門的列斯聯，42分鐘憑一次左路長傳突破，輾轉由史超活達拉斯遠射中內柱彈入領先。然而，隊長李安谷巴解圍時踢中加比爾捷西斯領紅，令客軍下半場10人應戰。曼城換入根度簡及科頓，全場29射7中下，一度由費倫托利斯扳平，但末段再遭達拉斯反擊建功，主場輸1：2，各項賽事六連勝斷纜，仍領先次席曼聯14分。

曼城射手阿古路今日未獲列入比賽名單，自他公布季尾離隊後，其球衣銷售額反升11倍。有傳列斯聯加入戰團，倚靠老帥比爾沙的名氣斟介這名阿根廷隊射手，曼城領隊哥迪奧拿表示尊重阿古路的意願，不介意他轉投其他英超對手。

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