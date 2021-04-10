港超｜夏志明補時建功 南區逼和愉園 謝德謙盼乘勢返正軌 (18:28)

南區在香港仔運動場對陣6日內第3戰的「快活谷」，吸引519人入場。南區由史提芬彭利拿於38分鐘開紀錄，易邊後1分鐘，再有夏志明接應陳凱柏的傳送抽射入網。然而南區的兩球優勢僅維持5分鐘，便被客隊外援羅拔奧度和查理史葛先後破網，愉園再有後備上陣的U22小將朱偉鈞於69分鐘頂成3：2。78分鐘，愉園守將林衍廷禁區內被對手撞跌，球證直指12碼點，但米基爾操刀被謝德謙撲出，埋下失分伏線；南區末段全力反撲，戰至下半場補時6分鐘，終有夏志明近門起腳得手，以3：3逼和愉園，各得1分。

主隊門將謝德謙認為今仗應全取3分，防守未夠嚴謹以致一度遭反超前，因此未為和局而滿足。談到球隊復賽後戰績慘淡，7仗聯賽僅得2分，他表示球隊正重拾狀態。至於愉園自周一（4日）起，連同菁英盃決賽6天內連踢3場，主帥鮑家耀承認兵疲，但滿意球隊表現，他又認為球員領先時不夠冷靜，面對高空轟炸未能清脆解圍，冀他們汲取經驗。

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