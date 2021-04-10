西甲︱皇馬打吡前施下馬威 歐洲球會排名反壓巴塞 夏薩特續落選大軍 (20:16)

歐洲球會排名積分計算近5季歐戰表現，在歐聯16強出局的巴塞和祖雲分別下跌一級。如曼城下周在歐聯淘汰多蒙特，亦會趕過這兩隊，6支英超傳統勁旅暫時全排在前15名。

回說今晚國家打吡，皇、巴勝方將在馬體會下一日出賽前，登上西甲隔夜榜首。皇馬翼鋒夏薩特及後衛丹尼爾卡華積雖已復操數日，但未有入選主隊的比賽大軍，無緣與敵鋒美斯鬥法。主帥施丹被問到是役會否是美斯最後一場國家打吡時說：「我不希望是這樣，他應留在巴塞，我也不希望沙治奧拉莫斯已踢了最後一場國家打吡。」拉莫斯首循環射入12碼，助皇馬作客贏3：1，但今仗因傷缺陣，他與美斯的合約將在今夏屆滿。

另外，護級分子侯爾斯卡憑射手拉菲爾美亞梅開二度，主場以3：1擊敗艾爾切，近半年首次脫離降班區，將尾三位置讓予客軍。

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