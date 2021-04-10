傑運｜李慧詩盼下月借場地盃主場寓賽於操 考慮東奧後淡出 (15:18)

傑運頒獎禮今早於西九文化區自由空間舉行，屬最高榮譽的「星中之星」大獎由李慧詩大熱蟬聯。李慧詩於2019年成為雙料世界冠軍，原本去年夏天乘勇出戰東奧，但賽事因疫情延期一年，爭牌之路添隱憂。33歲的她主動談到年齡話題，表示深信「薑愈老愈辣」，毋懼年輕車手挑戰：「很多人煮食喜歡用老薑，味道更濃郁嘛。年輕人有時間、體力，但我們年紀大的運動員，有的是能耐和堅持，這是每個人都需要的。」東奧踏入倒數階段，場地單車隊已逾一年沒比賽，李慧詩期望下月的國家盃如期在港上演，不用出國為東奧熱身，減低染疫風險。

單車隊主力張敬樂偕新星馮嘉豪近日退隊，李慧詩談到「見到隊友來來去去」時，一度感觸哽咽，稱為隊友離開感可惜，但尊重人各有志。她又表示2019年除了收穫「雙彩虹」（世界冠軍戰衣），更欣慰是港隊組成短途隊，令她不再孤身作戰。短組8人去年疫下留港訓練，兼任練教的她喜見後輩逐漸成長，笑稱自己猶如媽媽，輔助他們面對各種關卡。李慧詩言談間甚有「交棒」味道，被問是否計劃退役時，她回應道：「東奧不會是最後一戰，之後還有全運，但的確在考慮今年退下來，或慢慢減少比賽。希望青年車手接上軌道，即使未能挑戰世界賽獎牌，亦可以亞洲舞台為目標。」

至於連奪最具特出表現獎及「八傑」的江旻憓，今日閉門領獎以一襲白色長裙盛裝赴會，打扮如「希臘女神」，她笑稱到場才發現和延展實境（XR）的希臘背景相當合襯。她在2019年登上女子重劍世界一姐寶座，但之後經歷右膝十字韌帶撕裂，今日獲獎特別感謝物理治療師。

同樣肩負東奧獎牌希望的「飛魚」何詩蓓，下月或赴歐洲寓賽於操，但仍未確認能否入境。原屬東奧爭牌勁敵的日本隊星將池江璃花子抗癌復出，近日奇蹟地趕上東奧列車，何詩蓓表示深受激勵：「她有癌症都無放棄，令我覺得什麼挫折都是小事，不能放棄。」疫下備戰雖困難重重，但亦令她更覺「不惜一切都想堅持」。何詩蓓憶述去年一度滯留美國，當地泳池關閉，令她和隊友無法如常訓練，為保持狀態，她在美國不惜力抗十多度低溫到河流練水，歷時一個月，回港才重投正常訓練，又表示未因成為獎牌希望感壓力，只盼全力以赴發揮最佳水平。

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