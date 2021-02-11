傑運圖輯｜李慧詩「星中星」冧莊 單車隊4獎大贏家 劉慕裳首膺八傑（附得獎名單） (12:10)

除了李慧詩再成為「八傑」，公眾投票佔優的「桌球天后」吳安儀亦第九度獲頒「八傑」，與江旻憓、石偉雄、何詩蓓、陳浩源及劉慕裳同獲殊榮，即將首登奧運舞台的劉慕裳，更是首度獲得此項大獎，江旻憓則奪最具特出表現獎，雙喜臨門。

多名即將出戰東京奧運的港將，亦在6項大獎榜上有名，包括剛戰畢劍擊大獎賽的張家朗、張小倫、蔡俊彥及楊子加，與乒乓球混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，以及仍在爭取征奧的羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪，齊獲香港最佳運動組合獎。

去年大熱落選的泳壇新星何南慧，與5名其他項目新秀，首奪香港傑出青少年運動員獎項；單車亞洲冠軍繆正賢、香港羽毛球公開賽王者李卓耀等，贏得香港最具潛質運動員獎，男子七人欖球隊則第十度當選最佳運動隊伍。

得獎名單

星中之星：李慧詩（單車）

傑出運動員：李慧詩（單車）、吳安儀（桌球）、江旻憓（劍擊）、石偉雄（體操）、何詩蓓（游泳）、劉慕裳（空手道）、陳浩源（殘疾人士體育—羽毛球）、劉徐徐（武術）

傑出青少年運動員：卡比多羅比（桌球）、李思穎（單車）、陳睿琳（智障人士體育—游泳）、陳善鈺（壁球）、何南慧（游泳）、麥卓穎（滑浪風帆）

香港最佳運動隊伍：香港男子七人欖球代表隊

香港最佳運動組合：鄧俊文/謝影雪（羽毛球混雙）、張家朗、張小倫、蔡俊彥、楊子加（男子花劍隊）、黃鎮廷/杜凱琹（乒乓球混雙）

香港最具潛質運動員：俞雅欣（田徑）、李卓耀（羽毛球）、繆正賢（單車）、何宛淇（傷殘人士體育─硬地滾球）、何廸琳（劍擊）

最具特出表現：江旻憓（劍擊）

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