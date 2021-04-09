活士車禍｜活士超速後被搜出空藥樽 警稱沒調查價值 (14:21)

洛杉磯警方公開調查報告，披露活士車禍的細節。報告顯示，最先到達現場的警員在活士車上的背囊中，找到一個空的膠藥樽，上面沒任何標示，該警員稱當時沒嗅到酒味，活士雙眼和說話亦不迷糊；負責撰寫報告的警長表示，該藥樽「沒有證據價值」。而另一警長向傳媒表示，因欠缺充分理由取得搜查令，故沒索取活士送院後的抽血報告；警方早前被質疑沒在現場進行藥物檢查，有放生活士之嫌。

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活士昨被揭時速駕駛，在時速限制45公里的下山路段，一度達時速84至87公里，並以時速75公里撞樹，但警方沒交代他會否有刑事責任。至於美國大師賽今晨展開，多名球手均表示掛念這名未能參賽的五屆冠軍。北愛爾蘭籍名將麥伊萊透露早前探望活士，為對方的情况鼓舞：「我和他度過了數小時，很高興。當聽說到當時情况，再看到那車子，你會認為他需住院臥床6個月，但實際情况好得多。」麥伊萊於大師賽首日失利，僅以高標準4桿並列60位，英格蘭籍好手羅斯（Justin Rose）則打出低標準7桿，以65桿領前總成績。

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