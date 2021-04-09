歐霸8強｜福仔看齊卜比Sir朗尼 助曼聯拔頭籌 後日勢再鬥熱刺 (12:39)

拉舒福特今仗31分鐘接應域陀連迪路夫長傳，單刀殺入禁區破網；般奴費南迪斯末段博得12碼，親自操刀中鵠奠勝，助曼聯作客以2：0挫CF格蘭納達，領先首回合。拉舒福特今季歐聯分組賽及歐霸累計入8球，對上一個在歐洲賽單季入8球的「魔兵」，已是2007/08球季的基斯坦奴朗拿度，若論三獅球員，則要數到1964/65球季的卜比查爾頓。而不再擔任劊子手的拉舒福特，亦連續兩季於各項賽事入球達「20+」，為2008至2010年的朗尼後，球隊首人達此數據。

「福仔」今季為曼聯已出戰47場，早前被指表現「跌watt」，體能和傷勢備受關注，他曾回應稱「退役才能休息」。他今仗開賽前才確認可上陣，落場66分鐘後被換走，主帥蘇斯克查承認對方賽前腳部肌肉痛，但稱下場英超將續遣他掛帥。曼聯下周日（11日）將惡鬥熱刺，但目前被榜首的「藍月」拋離14分。

另一英超球隊阿仙奴今晨戰至86分鐘，始有尼高拉斯比比建功，但在補時4分鐘被對手藉一次角球攻勢扳平，各一言和。主帥阿迪達表示比賽在掌控之中，惟戰果令形勢變得艱難。兵工廠次回合作客必須取勝才能晉級，但當勇的布拉格斯拉維亞自去年12月中，已在各項賽事連續22場不敗。

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