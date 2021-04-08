意甲｜國米十連勝以11分領放 盧卡古建功 射手榜落後C朗4球 (19:32)

盧卡古於10分鐘接應隊友艾舒利楊格左路傳中頂入，67分鐘，國米打反擊，盧卡古斜傳拿達路馬天尼斯射入，令有咸特查奧爾在85分鐘追回一球的薩斯索羅以1：2敗走。國米賽後29戰得71分，拋離日前打和森多利亞的AC米蘭11分，在尚餘9周比賽下，爭取2010年以來首個意甲冠軍形勢大好。

國米此役控球率只有30%，是Opta自2004/05年球季開始統計以來最少，7射2中亦不及薩軍的15射3中，但教練干地說：「踢得漂亮固然重要，但要配合情勢比賽，因為我們的目標（冠軍）更重要。」他又稱，聯賽一直被祖雲達斯壟斷，國米已改變它，「這是很大的動力，對每個球員都是激勵，尤其是對那些首次為這目標奮鬥的人」。

祖雲爭取十連霸已非易事，他們今晨亦憑C朗在13分鐘接應費達歷高基艾沙右路傳中第一時間射入，以及保羅戴巴拿於73分鐘取得第3個意甲入球，主場以2：1勝末段由恩斯治尼破蛋的拿玻里，賽後續落後國米12分。連續兩場聯賽建功的C朗迄今已入25球，續多盧卡古4球，祖雲和國米將在下月中交鋒。

另外，只少祖雲1分的第4位球隊阿特蘭大，有鋒將路爾斯梅利爾以18球排第3，隨後的是入15球的拿達路馬天尼斯、恩斯治尼、AC的伊巴謙莫域及榜末克羅托內的尼雲克禾。

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