東京奧運｜政府否認日本隊優先打疫苗 疫苗官員憂東京數周後確診增 (21:45)

共同社昨晚（7日）報道，日本政府計劃讓代表隊優先接種疫苗，以準備7月揭幕的東京奧運，引起當地網民批評。日本政府今日否認報道，而疫苗擔當大臣河野太郎受訪時稱，擔心大阪近期確診數字上升的趨勢，會蔓延至東京。
共同社昨晚引述日本政府消息，表示正考慮讓日本隊的東奧代表優先打疫苗，為讓疫苗趕及在7月23日揭幕前起作用，料會在6月底完成疫苗接種過程。消息傳出後，日本網民群起反對，有人留言運動員年輕強壯，自己的母親更應該優先接種。路透社今日引述日本官房長官加藤勝信回應，表示政府無意讓奧運選手優先打針。
日本疫苗擔當大臣接受CNBC訪問時稱，若政府不會再次延遲東京奧運，就只可以繼續籌辦這項大賽。不過，他擔心大阪近日確診數字上升，情况很快便會蔓延至東京：「沒錯，大阪的情况令人很擔憂，東京亦有確診數字上升的趨勢，我們擔心未來數周情况都會一樣。」大阪府昨日宣布因疫情嚴峻，取消原定下周舉行的公共道路的聖火傳遞。
其他報道：歐聯8強｜PSG挫拜仁復仇 麥巴比入球平紀錄 稱在大戰從不掩飾笑意
相關字詞﹕編輯推介 體育 東京奧運 疫苗 政府 疫苗擔當大臣 河野太郎 運動員 日本隊 東京 大阪 疫情 新冠肺炎 新冠病毒