東京奧運｜政府否認日本隊優先打疫苗 疫苗官員憂東京數周後確診增 (21:45)

共同社昨晚引述日本政府消息，表示正考慮讓日本隊的東奧代表優先打疫苗，為讓疫苗趕及在7月23日揭幕前起作用，料會在6月底完成疫苗接種過程。消息傳出後，日本網民群起反對，有人留言運動員年輕強壯，自己的母親更應該優先接種。路透社今日引述日本官房長官加藤勝信回應，表示政府無意讓奧運選手優先打針。

日本疫苗擔當大臣接受CNBC訪問時稱，若政府不會再次延遲東京奧運，就只可以繼續籌辦這項大賽。不過，他擔心大阪近日確診數字上升，情况很快便會蔓延至東京：「沒錯，大阪的情况令人很擔憂，東京亦有確診數字上升的趨勢，我們擔心未來數周情况都會一樣。」大阪府昨日宣布因疫情嚴峻，取消原定下周舉行的公共道路的聖火傳遞。

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