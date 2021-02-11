亞協︱亞洲足協確認J組選址香港大球場 東方理文首輪對碰 外隊隔離待定 (17:22)

香港在上月初落實獲得亞協盃J組主辦權，兩支港超隊將對中華台北球會台南市FC及來自蒙古的220體育會，各隊在一周3天比賽日各踢3場單循環賽事，爭逐首名出線席位，以出戰暫定9月中至9月底舉行的亞協盃分區4強兩回合賽事。每個比賽天都有兩場賽事，分別為下午4時及晚上8時同在香港大球場舉行，東方與理文將於14日的尾場對壘。

不過，對於兩支外隊訪港能否獲豁免或縮短隔離期，以及相關隔離措施安排，據悉香港足總仍在跟政府磋商。東方龍獅主教練李志堅昨晚贏得菁英盃賽後，被問到亞協盃最新情况時，表示暫時聽到消息都是正面，對亞協J組最終維持在港舉行感樂觀。

亞協盃J組賽程

日期時間 賽事

5月14日下午16：00 台南市FC（中華台北）vs. 220體育會（蒙古）

5月14日晚上20：00 東方龍獅（香港）vs. 理文（香港）

5月17日下午16：00 220體育會（蒙古）vs. 東方龍獅（香港）

5月17日晚上20：00 理文（香港）vs. 台南市FC（中華台北）

5月20日下午16：00 220體育會（蒙古）vs. 理文（香港）

5月20日晚上20：00 東方龍獅（香港）vs. 台南市FC（中華台北）

註：賽事於香港大球場舉行

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