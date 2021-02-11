歐聯8強｜PSG挫拜仁復仇 麥巴比入球平紀錄 稱在大戰從不掩飾笑意 (15:30)

這場上屆歐聯決賽翻版上半場在大雪中進行，麥巴比繼上輪16強作客巴塞隆拿後續勇，開賽僅3分鐘即接應尼馬傳送打開紀錄，PSG於28分鐘再下一城，巴西隊球星尼馬再次交出助攻，讓同鄉守將馬昆奴斯哥利亞後上建功，領先2：0及取得兩個寶貴的作客入球，但不久馬昆奴亞傷出要離場。主隊的拜仁慕尼黑繼皇牌射手羅拔利雲度夫斯基因傷缺陣，主力翼鋒基拿比亦因染疫未能候命，上半場中段再有中場大將哥列斯卡因傷退下火線，但在37分鐘有臨危受命任正選中鋒的祖普莫亭頭槌追回一球，加上湯馬士梅拿於下半場60分鐘同樣以頭槌頂入追成平手。不過，PSG最終仍憑麥巴比挺身而出，在67分鐘接應迪馬利亞助攻，在禁區再度射破門將紐亞的十指關，險勝3：2，在首回合先拔頭籌，並終止拜仁自2019年3月對利物浦後，在歐聯18勝1和的不敗走勢，次回合於下周二在PSG主場上演。

衛冕的拜仁今仗贏形勢輸波，控球率達64%，攻門更多達31次及12次中目標，但只入兩球，在主力利雲度夫斯基缺陣下前線把握力大打折扣，反觀PSG全場只得6次射門，但造成3個入球，門將基羅拿華斯更有10次撲救，包括救出哥列斯卡頭槌及班捷文柏華特的近射，球隊能保持勝局，這名哥斯達黎加隊門神居功至偉。數據指PSG亦是自2014年12月阿仙奴後，首隊在歐聯面對多達31次射門而又能在90分鐘內取勝的球隊，當年兵工廠作客加拉塔沙雷面對32次攻門下卻大勝4：1。

麥巴比在今屆歐聯已取得8個入球，續追趕入10球的艾寧夏蘭特，亦已追平法籍球員在歐聯單季最多入球紀錄，他表示享受在大戰踢出決定性的表現︰「就如我鬥巴塞隆拿時所說，我一直享受大戰擔任關鍵角色，不會掩飾笑意，亦喜歡與最出色的球員交手。紐亞是歷來最出色的門將之一，但我沒有感到壓力，上屆決賽面對他未能取得入球，今次終於做到，下仗球隊要保持信心和發揮團隊精神。。但會專注緊接的法甲賽事，再準備次回合。」PSG主帥普捷天奴亦感謝麾下的犧牲精神：「面對現時全歐洲最佳的球隊，球隊今仗非常艱難，但我對結果和球隊態度都很滿意，球員展示了犧牲精神，但還有一個回合，希望表現可持續下去。」

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同日另一場8強首回合，車路士憑兩名英格蘭國腳美臣蒙特及芝維爾在上下半場各建一功，作客以2：0擊敗波圖，車路士領隊杜曹稱上仗英超慘敗後，球隊以行動回應外界的質疑。

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