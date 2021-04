公路單車︱車手丟水樽贈車迷 因拋垃圾新例遭DQ惹爭議 (20:02)

代表Rally Cycling車隊的Kyle Murphy,上周六在西班牙出戰GP賽時,被裁判發現在非指定區域丟棄補充品包裝袋,遭取消資格。他解釋並非蓄意,只是想將包裝袋放回袋口時失手。其單車隊總監受訪時表示,接到消息時非常驚訝:「Kyle可能是車隊中最愛護環境,立例出於好意,但引起更多問題。比賽時爭分奪秒,突然被罰可以怎樣做?拋下單車與裁判理論嗎?」Michael Schär翌日在比利時出戰環佛蘭德斯賽,因將水樽丟給路邊觀戰的車迷,同樣被賽會取消資格。

UCI今年初公布新例,此例在本月起應用。條例訂明賽會須在補給區前後,劃出指定區域予車手丟棄垃圾,在非指定區域丟棄「垃圾」,會被罰款、扣分,甚至取消資格。多名車壇名將得知有人被罰後,在社交網批評UCI,四奪環法冠軍的富美質問:「單車運動何以變成這樣?」被DQ的Michael Schär亦在社交網貼出舊照,透露自己正是在1997年觀戰環法,因得到車手丟出的水樽,激勵自己成為職業車手。

其他報道:東京奧運|東奧組委再接壞消息 日媒稱跳水等三大測試賽取消

其他報道:歐聯8強丨羸波功臣迪布尼續約曼城兩年 旁證向蜂兵夏蘭特「派牌」索簽名

A discarded water bottle from a pro is enough to inspire a child into cycling. Today AGR2 rider Michael Schär was DSQ from the Tour of Flanders for doing just that.pic.twitter.com/V52VcRTmqi— Cyclist (@cyclist) April 4, 2021