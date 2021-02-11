歐聯8強丨羸波功臣迪布尼續約曼城兩年 旁證向蜂兵夏蘭特「派牌」索簽名 (18:53)

奇雲迪布尼今晨（7日）於歐聯8強首回合建功，領曼城奏捷，球會隨即宣布與他續約兩年。今晨一仗遭藍月絕殺的多蒙特，隊中新星艾寧夏蘭特賽後被旁證索取簽名，「藍月」主帥哥迪奧拿打圓場稱，旁證或是為子女拿簽名。
藍月今晨於歐聯8強首回合主場以2：1挫多蒙特，相隔12小時宣布與奇雲迪布尼續約兩年。這名中場主力至2025年約滿時，將效力藍月滿10年，他表示和哥帥的足球理念一致，對續約毫無猶豫。
至於風頭躉夏蘭特不單吸引各大豪門爭奪，球證亦被他「收服」。羅馬尼亞籍旁證蘇維（Octavian Sovre）完場後走入球員通道，向夏蘭特先後拿出黃牌及紅牌索取簽名。事件被全程拍下，任評述員的英超舊將球星夏格維斯（Owen Hargreaves）和尼史葛（Joleon Lescott）狠批蘇維行為幼稚，但敵帥哥迪奧拿似乎不介意，更表示：「也許他是球迷，有何不可？又或者他是為子女拿簽名，今場比賽沒問題，球證表現很好。」
A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.
UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W — Rob Harris (@RobHarris) April 6, 2021
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