藍月今晨於歐聯8強首回合主場以2:1挫多蒙特,相隔12小時宣布與奇雲迪布尼續約兩年。這名中場主力至2025年約滿時,將效力藍月滿10年,他表示和哥帥的足球理念一致,對續約毫無猶豫。

至於風頭躉夏蘭特不單吸引各大豪門爭奪,球證亦被他「收服」。羅馬尼亞籍旁證蘇維(Octavian Sovre)完場後走入球員通道,向夏蘭特先後拿出黃牌及紅牌索取簽名。事件被全程拍下,任評述員的英超舊將球星夏格維斯(Owen Hargreaves)和尼史葛(Joleon Lescott)狠批蘇維行為幼稚,但敵帥哥迪奧拿似乎不介意,更表示:「也許他是球迷,有何不可?又或者他是為子女拿簽名,今場比賽沒問題,球證表現很好。」

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

